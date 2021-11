G. ROSSI, Mi rifarò. Temo a pensare ad un piano B

Giornata di presentazioni in casa Spal. Oggi è il turno del grande ex della Fiorentina Giuseppe Rossi, recentemente acquistato dalla società ferrarese con un contratto fino al termine del campionato. Queste le parole dell'ex viola, che ha scelto la maglia numero 49 (in onore dell'anno di nascita del padre) e che potete vedere nella foto di Firenzeviola.it: "Questa è la mia vita, vivo per questo, ogni pensiero era per il ritorno in campo, ogni giorno avevo questo chiodo fisso nell’allenarmi e la voglia di tornare era sempre maggiore - racconta Giuseppe -. Se ho mai pensato a un “dopo” o a un Piano-B? Non l’ho ancora pensato, ho paura di pensarlo e soprattutto perché mi piace troppo questo mestiere. Mi sono dato alla tv ma non sono bravo, mi sono dato alla ristorazione ma non sono bravo: sono un calciatore, ho 34 anni, ho perso troppi anni con gli infortuni e quindi voglio rifarmi. È bello poter tornare, ridimostrare qualcosa anche se la mia carriera c’è stata e s’è vista, a provare tutto quello che un giocatore deve sentire: mi sono detto “Cavolo Giuseppe, è una nuova sfida, riproviamoci”, e sono qui per questo. Le critiche su di me? Non ho letto niente e non mi interessano: sono contento di queste tre settimane iniziali qui e di poter portare avanti un altro tragitto. Ringrazio Tacopina, avevo altre offerte ma per me l’Italia era una priorità. Ferrara mi piace, si mangia molto bene ma io adesso sono a dieta...”.