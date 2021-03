G. GALLI, Paga sempre il mister: chi fa la squadra?

L'ex portiere Giovanni Galli, che in carriera ha vestito sia la maglia della Fiorentina che quella del Milan, è intervenuto su temi legati alla partita, e non solo: "La Fiorentina ha giocato la sua partita contro una squadra forte, anche se in seria difficoltà. Ho visto comunque una squadra più sicura e consapevole, penso che la vittoria di Benevento sia servita molto per sbloccarla. Il centrocampo di ieri doveva essere per giocare a calcio, e dico che Prandelli avrà anche delle responsabilità, ma per la coperta che ha o fa vittime illustri o è costretto a richiedere sacrifici ai giocatori in posti che non sono il loro. Se sento che si cambiano quattro allenatori ma chi fa la squadra è sempre lo stesso, beh, qualche dubbio mi viene".

Era fallo quello di Ibrahimovic? Il rigore su Ribery?

"Ibrahimovic ha fatto una furbata, ma Pezzella... Non è che dopo il gol alzi il braccio per chiedere il fuorigioco. Sono errori individuali clamorosi, e si pagano: non posso sentire solo degli errori arbitrali, perché c'erano imbucate continuamente. Guardate Pezzella anche sul gol di Diaz dove si mette... Quello di Ribery, sì, se andava a vedere il VAR poteva anche dare rigore, ma il discorso è un altro. Prandelli è in imbarazzo, è sempre costretto a prestare il fianco".