FREY, Un pari a Torino per i viola sarebbe buon risultato

Sebastien Frey, ex portiere viola, ha rilasciato dichiarazioni in vista di Juventus-Fiorentina di domani sera, ai microfoni di TV Play: "Penso che se la Fiorentina tornasse a casa con un pareggio da Torino, sarebbe per lei un buon risultato. La Juve farà una partita per vincere, visto che i bianconeri hanno ancora le motivazioni per ambire alla Champions, mentre la squadra di Italiano no".