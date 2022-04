FREY, Il 24 aprile a Prato evento dedicato ai suoi vini

Domenica 24 aprile, a partire dalle ore 21, l’ex portiere della Fiorentina sarà il protagonista di un evento al Murà, locale sito in piazza San Marco a Prato, dedicato alla degustazione dei vini di sua produzione e appartenenti alla cantina di Fabio Cordella del gruppo "Wine of The Champions".

"Due settimane fa sono tornato sul prato del Franchi, - dichiara Sébastien Frey - ed è stata un’emozione grandissima, un ritorno di fiamma tra me e la piazza che mi ha convinto una volta per tutte ad organizzare un evento qui in Toscana per permettere alle persone di gustare i miei vini. Sull’etichetta, non a caso, ho scelto una foto speciale di una mia partita in Coppa dei Campioni mentre difendevo la porta della Fiorentina, e sono convinto di poter trasmettere anche in questo nuovo percorso le stesse emozioni che provavo, e facevo provare, sul campo da gioco. Come location ho scelto il Murà di Prato perché con il direttore Antonio siamo molto amici e negli anni a Firenze abbiamo condiviso dei momenti molto belli insieme. Sarà sicuramente una serata speciale".

Un primitivo Merlot Salento I.G.P. (rosso), un Pinot Grigio Puglia I.G.P (bianco), ed un Malvasia Rosè I.G.P (rosato) saranno i vini protagonisti della degustazione, tutti e tre facenti parte della cantina di Fabio Cordella, il quale dichiara: "Con Wine of the Champions ho voluto unire la passione autentica per il calcio con quella per il buon vino, creando delle collaborazioni con importanti personaggi sportivi che hanno avuto fiducia in me e nel mio progetto. Sebastien Frey ci ha creduto fin da subito realizzando prodotti di altissima qualità che sono sicuro trasmetteranno alla gente le stesse sensazioni che era in grado di suscitare quando giocava".

Al Murà saranno inoltre presenti ex calciatori ed influencer locali. La serata è organizzata dal team di Calciatori Ignoranti, brand e network molto influente sulle diverse piattaforme online, con una community totale vicina ai 2 milioni di follower.

Per loro ha parlato il CEO Luca Diddi: "Con Sébastien Frey mi lega un rapporto di amicizia che ci ha permesso, nel corso dei mesi, di avviare un proficuo legame di collaborazione non soltanto sul suo profilo ma sulla stessa pagina Instagram di Calciatori Ignoranti: dirette live, partnership, contenuti personalizzati e a lui dedicati. L’evento nasce dalla nostra e sua volontà di mettere in piedi un’iniziativa che potesse fungere da vera e propria serata degustazione ma allo stesso tempo gli permettesse di ritrovare ed incontrare persone a lui legate. Abbiamo quindi fin da subito cercato di muoverci in questo senso, Frey meritava un momento unico dove potersi di nuovo rapportare con la sua gente e siamo davvero orgogliosi di esserci riusciti".