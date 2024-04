FREY, Ho dubbi su Italiano a Napoli. Non so se è pronto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'ex portiere viola Sebastien Frey, in una diretta su TV Play, tra i tanti temi affrontati ha rilasciato anche alcune considerazioni su Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina ma principale candidato, Antonio Conte permettendo, alla panchina del Napoli nella prossima stagione dopo un campionato deludente per i tifosi partenopei: "Italiano non è un mediocre, ha fatto cose buone con la Fiorentina che l’anno scorso ha giocato due finali.

Però se parliamo di un suo passaggio al Napoli che è diventato un top club non sono sicuro sia pronto per una piazza del genere. Forse gli manca un po’ di esperienza ma con il lavoro riuscirà ad acquisirla. Adesso ho dei dubbi, Napoli è una piazza tosta che pretende molto e non vorrei che venisse messo subito in discussione. Forse non ha ancora le spalle larghe per andare lì”.