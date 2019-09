FREY, Contro l'Atalanta non sarà facile. Ribery...

Queste le parole dell'ex portiere della Fiorentina, Sebastian Frey, su alcuni temi attuali in casa viola: “I viola hanno bisogno di aiuto in questo momento, ho sentito anche il mio connazionale Ribery, verrò a trovarvi per prendere i primi 3 punti. Con Franck ci siamo conosciuti in nazionale, e si era creato un rapporto di amicizia. Lui ha voluto un campionato importante, e per me ha scelto la miglior squadra per mettersi in luce, può diventare l’idolo dei tifosi. Sabato contro la Juventus ho rivisto un Artemio Franchi fantastico. I tifosi viola si sono nuovamente innamorati della squadra. Ora Montella dovrà trovare l’assetto migliore per favorire gli attaccanti e riuscire a segnare.L'Atalanta arriva da una sconfitta pesante e cercheranno il riscatto. Non sarà facile ma la Fiorentina deve dare tutto. La formazione viola deve essere tra le prime sei".