FREY, Calciopoli? Saremmo rimasti anche in Serie B

In diretta Instagram con Luca Toni, Sebastien Frey ha ricordato insieme all’ex compagno di squadra il periodo trascorso insieme a Firenze: “Abbiamo creato una squadra devastante, un ciclo importante, ci siamo divertiti. Mi hanno chiesto tante volte, soprattutto in questo periodo, dell’esperienza di Calciopoli: ci hanno comunicato la sentenza a Scarperia. Eravamo preoccupati, però penso che se la Fiorentina fosse andata in Serie B saremmo rimasti tutti comunque”.