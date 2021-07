FREITAS, Sousa scommise su Chiesa. Sarà felice

Tramite il proprio profilo Facebook, Carlos Freitas, ex ds della Fiorentina, ha dedicato un pensiero all'ex viola Federico Chiesa, ieri assoluto protagonista della semifinale tra Italia e Spagna, vinta dagli azzurri anche grazie a un suo gol. Ecco cosa ha scritto: "Papà Enrico sarà orgoglioso Federico si è definitivamente consacrato nell'areopago europeo. Potenza, velocità, gol. C'è tutto. Dal primo gol europeo a Baku, contro il Qarabag, al primo gol in Serie A, al Bentegodi di Verona, contro il Chievo, fino al tiro a giro che ha portato al vantaggio contro la Spagna. È arrivato alla Juventus nella peggiore stagione bianconera degli ultimi anni, ma comunque si è rivelato un acquisto corretto. Massimiliano Allegri, non ho dubbi, ti aiuterà a migliorare nel processo decisionale, aspetto dove puoi ancora migliorare le tue prestazioni. Ambivalente, interpreta qualsiasi sistema tattico. Dal 3-4-2-1 con cui si è debuttato fino al 4-3-3 di Wembley, interpreta 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2, sempre ad alto rendimento. Paulo Sousa, il primo allenatore a scommettere su di lui, sarà felice. Ha visto lontano, come ancora lontano arriverà Lorenzo Chiesa, il terzo calciatore di questa dinastia. È un 2004 e bisogna stare attenti".