FREITAS, Mayoral adatto. Vlahovic? Magari Bayern

Carlos Freitas, ex dirigente e uomo-mercato della Fiorentina, ha così parlato di alcuni temi viola iniziando da Borja Mayoral come possibile acquisto: "Per me è adatto all'idea di calcio di Italiano: sa giocare la palla e più che un tattico è di movimento, di mobilità. Viene da una buona scuola ma la domanda è come vorresti farlo giocare".

Ha parlato con Vlahovic a Lisbona?

"No, non ho avuto modo ma ho visto la partita. Lui e Milenkovic, come tutta la squadra serba, hanno fatto una grande prestazione. La vittoria è stata stra-meritata, al contrario dell'andata, dove il Portogallo invece è stato superiore a Belgrado segnando un gol che poi non è stato convalidato...".

Chi prenderebbe della Serbia se fosse alla Fiorentina?

"Vedendo Tadic, che ha fatto 200 assist in 585 partite, non posso dire altro se non che avrebbe meritato una carriera molto più prestigiosa. Oggi è all'Ajax, ma fino a pochi anni fa non era andato oltre al Southampton. C'è poi Pavlovic, difensore di ottimo livello del Monaco che diventerà molto forte. Ha giocato bene pure Lukic, senza parlare di Milinkovic-Savic...".

Dove andrà Vlahovic?

"So dove finirà, sicuramente in una squadra tra le più forti al mondo. A gennaio farà 22 anni, si è formato in Italia e se è arrivato a questi livelli alla sua età, ha dei numeri che lo porteranno in una top a livello mondiale".

In Italia quindi no?

"In Italia ci sono squadre di livello mondiale: Juventus, Inter e Milan... A livello economico magari sono più indietro, quello sì. Al Bayern per esempio c'è Lewandowski che ha 33 anni e io in giro non ne vedo tre più forti di Vlahovic: potrebbe per esempio sostituirlo. Nel Man City invece ho dei dubbi sul fatto che possa interpretare bene il gioco di Guardiola".

Coi soldi di Vlahovic chi prenderebbe?

"Per fare nomi dovrei conoscere in profondità le idee dell'allenatore. Per esempio un mio connazionale come Andre Silva un anno fa ha segnato 28 gol con i cross di Kostic e Jovic accanto, mentre ora in un Lipsia più forte non è ancora arrivato a cinque... Rimanendo in Italia, sia Belotti che Raspadori per me sono al livello della Fiorentina. Scamacca mi piace in un 4-3-3 con le ali che fanno tanti cross, il gioco di Italiano mi sembra più complesso".

Sa niente dei mandati di vendita per Chiesa e Vlahovic?

"Quello di Chiesa non lo conosco, non l'ho mai visto. L'unica scrittura privata che conosco per Vlahovic è quella del suo contratto fino a giugno 2023".