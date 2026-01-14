Foto - Mattia Viti è arrivato a Genova: domani la firma con la Sampdoria

Foto - Mattia Viti è arrivato a Genova: domani la firma con la SampdoriaFirenzeViola.it
Oggi alle 20:40Ex viola
di Redazione FV

Doppio rinforzo in difesa per la Sampdoria. Dopo l'arrivo in blucerchiato di Matteo Palma, che oggi ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni a Bogliasco, il tandem in panchina Gregucci-Foti è  pronto ad accogliere un nuovo innesto per il pacchetto arretrato. In questi minuti ha raggiunto infatti un albergo di Genova Mattia Viti.

Il centrale, ancora formalmente sotto contratto con la Fiorentina, domani firmerà il contratto con il club blucerchiato e successivamente sosterrà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra. Lo riporta TMW, che propone anche una foto dell'arrivo del centrale in Liguria.