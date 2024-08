FOTO, La firma di Jack Bonaventura con l'Al Shabab

Dopo gli anni a Firenze, Giacomo Jack Bonaventura riparte dall'Arabia Saudita. Dopo l'annuncio di ieri notte dell'Al Shabab che ha tesserato il giocatore ex Fiorentina, anche lo stesso centrocampista sui propri social ha pubblicato una foto della firma con su scritto, in lingua inglese: "Un nuovo viaggio inizia! Felice di aver firmato con l'Al Shabab mentre inizio la prossima esperienza della mia carriera. Non vedo l'ora di iniziare con i miei compagni di squadra e di vedere i tifosi molto presto".