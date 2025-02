Fortini, la gioia per il suo primo gol in B: "Viola? Solo una voce: volevo restare"

vedi letture

Al termine del successo casalingo contro il Cosenza finito 3-0, il terzino sinistro della Juve Stabia Niccolò Fortini - autore della rete del definitivo tris - ha parlato in conferenza stampa per commentare il gol messo a segno e le voci che lo avevano riguardato nel mercato invernale (dove si era parlato di un suo ritorno anzitempo alla Fiorentina): "E' stata una cosa incredibile segnare il primo gol con questa maglia. La città se lo merita tantissimo. Sono contento, sentire il boato dello stadio, il tuo nome è davvero bello. Dopo che ho fatto gol, non sapevo se era buono o no perché il Var può annullare qualsiasi cosa, ma è andata bene. Il mio addio a gennaio? C'è stata qualcosa con la Fiorentina, più una voce che una cosa concreta ma se fossi stato interpellato avrei sicuramente deciso di restare qui. Ora sono felice di continuare con questo gruppo fino a maggio.

Castellammare mi sta aiutando tantissimo. Quando è arrivata la chiamata non ci ho pensato due volte. Continueremo a lavorare sodo e affronteremo queste dodici partite. Sul piano fisico mi sento abbastanza bene. Sto meglio e spero di continuare a prendere ritmo per le prossime partite".