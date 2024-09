FORTINI, Con Palladino devi sempre stare sul pezzo

FirenzeViola.it

Il classe 2006 Niccolò Fortini, tesserato con la Fiorentina ora in prestito in Serie B alla Juve Stabia, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio dove ha raccontato del ritiro viola con Raffaele Palladino:

"Gli ultimi tre mesi sono stati incredibili: ero in ritiro con la Fiorentina, poi il prestito per giocare tra i professionisti, ora la chiamata della nazionale U19. Palladino mi ha portato anche in tournée in Inghilterra, mettendomi titolare in due partite e facendomi entrare in quasi tutte le amichevoli. Lo ringrazio molto: con lui devi sempre andare forte. Biraghi, Brekalo e soprattutto Mandragora mi hanno aiutato molto e mi tovavo molto bene con gli argentini, tralasciando ovviamente i più giovani".