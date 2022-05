FONTANA, Vi spiego i meriti di Italiano. Torreira..

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, ANDONOV È KO: NIENTE FINALE PER IL PORTIERE Non solo Alessandro Bianco, operato ieri alla spalla e in campo solo tra sei settimane: anche il portiere della Fiorentina Primavera Ivan Andonov non sarà della partita domani pomeriggio, quando la squadra di Alberto Aquilani scenderà in campo nella finalissima... Non solo Alessandro Bianco, operato ieri alla spalla e in campo solo tra sei settimane: anche il portiere della Fiorentina Primavera Ivan Andonov non sarà della partita domani pomeriggio, quando la squadra di Alberto Aquilani scenderà in campo nella finalissima... NOTIZIE DI FV U17, BATTUTO 2-1 IL BRESCIA: ORA I QUARTI CON LA ROMA Bel risultato per il settore giovanile. L’Under 17 di mister Daniele Galloppa ha, infatti, battuto il Brescia per 2-1 negli ottavi di finale dei playoff di campionato e si è così qualificata ai quarti dove incontrerà la Roma allenata da Marco... Bel risultato per il settore giovanile. L’Under 17 di mister Daniele Galloppa ha, infatti, battuto il Brescia per 2-1 negli ottavi di finale dei playoff di campionato e si è così qualificata ai quarti dove incontrerà la Roma allenata da Marco... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 maggio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi