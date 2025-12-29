Folorunsho operato al ginocchio a Roma. Ecco il tempo di recupero

vedi letture

Michael Folorunsho si è operato al ginocchio. Come riporta TMW, dopo la visita di controllo effettuata in mattinata presso la clinica romana di Villa Stuart, è stata presa questa decisione in merito all'infortunio del centrocampista del Cagliari, finito ko in occasione della prima rete in rossoblù domenica 21 contro il Pisa (gara terminata poi 2-2).

Per il classe '98 la scorsa stagione a Firenze per sei mesi, non è stata sufficiente la settimana di terapia conservativa, motivo per cui il professor Mariani ha deciso di procedere con l'operazione già nel pomeriggio odierno. L'intervento sul collaterale mediale del ginocchio destro - si apprende - è perfettamente riuscito e domani l'ex Fiorentina, Napoli e Verona lascerà la clinica romana. I tempi stimati per il rientro in campo sono compresi tra i 40 e i 50 giorni.