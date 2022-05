FLACHI, Serve una punta da 15-20 gol. Su Cabral...

L'ex viola Francesco Flachi ha parlato del momento della Fiorentina, a cominciare dai principali temi legati al mercato. Ecco le sue parole: "Odriozola è del Real Madrid, è giusto che se lo riprendano se ci credono. Ha fatto molto bene alla Fiorentina ma questo è il calcio. Spero in Torreira e che quella in corso sia una tattica per far abbassare il prezzo, ha fatto bene in questa stagione e mi auguro che nel caso non dovesse rinnovare i viola abbiano già una soluzione pronta. Le aspettative su Cabral erano tante, sta facendo fatica a inserirsi e ha fatto poco. Mi auguro che lui e Ikonè siano pronti già dall'inizio della prossima stagione, una punta da 15-20 reti serve ma è un problema che va risolto, anche se gli attaccanti forti costano. Sicuramente non si può iniziare la stagione solo con Cabral".