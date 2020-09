FLACHI, Priorità per i viola è trovare un attaccante

Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto per parlare del mercato dei viola. Questo ciò che ha detto: "Bonaventura è un buon giocatore e uno dei pochi centrocampisti che segna. Sinceramente non so perché non abbia rinnovato con il Milan. La Fiorentina però ha bisogno di un attaccante, quella è la priorità. Vlahovic? Se non prendono nessuno resta, altrimenti deve andare a fare esperienza, imparare i movimenti dell'attaccante perché è acerbo. Il Verona potrebbe esaltarlo. Amrabat? Non detta i tempi perché non è un regista".