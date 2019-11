FLACHI, Non mi è piaciuto l'atteggiamento di Barone

Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante viola Francesco Flachi sulla disfatta di Cagliari da parte della Fiorentina: "Ieri sono emersi tanti errori che la squadra si porta dietro da inizio stagione ma che sono stati nascosti dalle vittorie. Ci sono problemi nell'approccio della partita, Montella deve avere il coraggio di far accomodare in panchina anche qualche "big". Sul terzo gol del Cagliari mi sono alterato perché i giocatori erano fermi. Non mi è piaciuto nemmeno l'atteggiamento di Barone a fine gara: dopo una prestazione così bisogna alzare la voce, non dare pacche sulle spalle per rincuorare".