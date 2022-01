FIRICANO, Piatek può giocare con Vlahovic. Viola...

Aldo Firicano, ex difensore della Fiorentina, ha parlato al TMW News degli argomenti di giornata, tra i quali ci sono anche alcuni riferimenti ai viola. Di seguito le sue dichiarazioni:

La Fiorentina è la regina del mercato?

"Quest'anno i viola ci danno grandi soddisfazioni, sia in campo, perché il girone di andata è stato notevole, ha riacceso vecchi entusiasmi, addirittura obiettivi europei che erano impensabili fino a qualche mese fa, sia sul mercato è molto stimolante. Quello fatto in campo è abbastanza palese, evidente ed è ciò che conta di più, mentre il mercato è buono sulla carta, ma poi bisogna vedere l'impatto di questi giocatori sul gruppo squadra, sul rendimento della stessa e come si ambienteranno. Certamente la strada è buona perché sono arrivati giocatori di qualità, si aggiunge a quanto di buono è stato fatto, per cui le premesse per il girone di ritorno sono buone, a patto che questa situazione non la renda difficile".

I viola si sono mossi molto bene sul mercato anche per quanto riguarda le tempistiche.

"Assolutamente. Hanno anticipato i tempi, addirittura Ikoné ha fatto le visite prima del mercato. La Fiorentina questa volta si è mossa bene, anche individuando dei profili molto interessanti. C'è anche attesa e curiosità per vederli all'opera, ma è chiaro che il centravanti è stato preso come vice-Vlahovic, ma, per quello che abbiamo visto con Milan e Genoa, potrebbe anche giocarci insieme in alcune circostanze. Fornisce comunque un'ampiezza di rosa che prima non c'era, visto che Kokorin ha un po' deluso le aspettative".