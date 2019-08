FIRICANO, Difficile lavorare col mercato aperto

Nel corso del talk show a Marina di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, è intervenuto ai microfoni di TMW l’ex Fiorentina Aldo Firicano: “Il mercato è diventato più importante del gioco stesso. Spesso non si riesce a lavorare con la squadra al completo perché mediatamente il mercato prende tutto lo spazio. L’allenatore diventa un po’ una vittima, lavorare con il calciomercato aperto non è facile. Icardi potrebbe essere il centravanti titolare della Juventus, ma Sarri ancora non lo sta allenando. Per gli allenatori è sicuramente una difficoltà in più. Secondo me in una squadra, a meno che non sia la Juventus, è difficile gestire più di due super stelle perché spesso il vissuto di questi calciatori impone di farli giocare titolari”.