FIORE, La figura di Prandelli stride col calcio di oggi

Stefano Fiore, ex centrocampista di Lazio e Fiorentina tra le altre, ha parlato anche delle dimissioni del suo ex tecnico Prandelli:

"Chi lo conosce e ci ha lavorato è sorpreso fino a un certo punto. Ha fatto un determinato calcio nel suo percorso, i giovani sono sempre stati il suo biglietto da visita, è un insegnante che sa di calcio come pochi. Guardando il mondo del calcio di oggi, la sua figura stride. Per entrare nelle sfumature bisognerebbe sapere a cosa si riferisce: possiamo solo immaginarlo, ma a vederlo da fuori e nelle interviste, anche nel linguaggio del corpo, era come una persona diversa. Alla lunga ha finito per disamorarsi di questo mondo e sfogarsi in questo modo, direi comunque elegante e da apprezzare".