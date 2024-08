FIGC, Due ex viola nel Club Italia: Pasqual e Lupatelli

Novità professionale per l'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual: come reso noto in queste ore dalla FIGC, l'ex terzino sinistro - fino a poco fa voce tecnica di Dazn - è entrato a far parte del Club Italia e nello specifico sarà assistente allenatore di Daniele Franceschini nell’Under 18. Nuovo ruolo in azzurro anche per un altro ex viola, ovvero Cristiano Lupatelli: l'ex estremo difensore diventerà infatti preparatore dei portieri nella Nazionale Under 16.