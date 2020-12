FERRONI, La mano di Prandelli non si vede: c'è timore

Armando Ferroni, ex Genoa e Fiorentina, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com anche dell'1-1 tra le due squadre, soffermandosi sulla prestazione dei viola: "Mi pare che ancora non si veda la mano del tecnico, ho notato giocatori troppo timorosi e per fortuna che non c'è il pubblico... Le difficoltà sono queste, ripeto come organico entrambe sono superiori alle altre però deve arrivare qualche risultato importante. Ci vorrebbe una vittoria viola con l'Atalanta e un gran risultato del Genoa con la Juve..."

Pjaca si è acceso?

"L'ho visto due volte e ha sempre segnato: non capisco perchè un talento del genere faccia fatica ad essere un leader e un protagonista del calcio: ha grandi doti, vediamo se è scoccata la scintilla. Avere uno come lui è fondamentale, anche Scamacca importante, poi c'è Shomurodov che si deve ambientare ma ha fatto vedere qualcosa. Davanti ci sono tre pezzi importanti e c'è sempre Pandev pronto a dare una mano".

Destro ha sulla coscienza quel gol mancato nel finale...

"Giocando solo un quarto d'ora magari ti fa mancare la lucidità, le punte hanno bisogno di giocare".