FAVASULI, A Bari tanto entusiasmo: vogliamo riscattarci

© foto di Federico De Luca

"Mi sto integrando molto bene con il gruppo, sono tutti dei bravi ragazzi. Ci stanno sfondando, ma c’è tanto entusiasmo perché tutti ci vogliamo riscattare". Parla così il neo acquisto del Bari Costantino Favasuli ai microfoni del sito ufficiale del club pugliese soffermandosi poi sull'accoglienza ricevuta: "Benali, Maiello, Vicari mi stanno dando tanti consigli".

Spazio poi all'ultima stagione vissuta con la maglia di quella Ternana che perse i play out proprio contro i biancorossi pugliesi: "A livello personale l'ultima stagione è stata positiva nonostante la retrocessione. Ho giocato in più ruoli e mi sento un calciatore duttile che in campo dà tutto quello che ha. - prosegue Favasuli - Ricordo la notte del San Nicola, quando lo stadio era già pieno durante il riscaldamento, e non vedo l'ora di scendere in campo. A Bari mi sembra di essere a casa visto che sono calabrese".

Favasuli si è trasferito in questa finestra di mercato al Bari a titolo temporaneo con opzione di riscatto e controriscatto a favore della Fiorentina, club in cui è cresciuto pur senza mai esordire in prima squadra. Per lui infatti sono infatti 83 le presenze con le formazioni giovanili viola.