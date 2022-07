FASCETTI, Jovic? Al Real devi avere le spalle larghe

L'ex allenatore della Fiorentina, Eugenio Fascetti, ha parlato a Tuttomercatoweb.com dei colpi che la squadra di Vincenzo Italiano ha messo a segno in questo calciomercato e degli obiettivi futuri. Queste le sue parole:

La Fiorentina è molto attiva in queste ore sul fronte calciomercato...

"La Fiorentina era già discreta e ha fatto un buon campionato. È arrivato Jovic, uno che al Real ha giocato davvero poco. Puoi essere bravo quanto vuoi, ma per militare nel Real devi avere le spalle larghe. Se però l'attaccante troverà l'ambiente giusto a Firenze, insieme a Dodò che allo Shakhtar ha fatto bene, la truppa di Italiano potrà essere una bella sorpresa. Anche Mandragora poi è buon calciatore, un centrocampista completo. Peccato per Torreira, uno così era tanta roba".

Che obiettivo può porsi la Fiorentina?

"Già confermarsi sarebbe molto importante secondo me".