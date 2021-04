FASCETTI, Futuro allenatore? Da analizzare la rosa

Eugenio Fascetti, ex tecnico della Fiorentina, ha parlato così in merito alla situazione attuale in casa viola a TMW: "A Genova è stato fatto un bel punto, peraltro in dieci nel secondo tempo. Ribery mi ha lasciato sorpreso per quel fallo anche se mi è parsa eccessiva l'espulsione, non era un'entrata cattiva. Per il futuro allenatore non saprei ma credo vada fatta un'analisi sulla rosa per interrogarsi se sia necessario o meno far piazza pulita. Non tanto per il valore dei giocatori ma anche perchè magari non si accoppiano bene in campo o fuori. Sono scelte non solo tecniche da fare".