FANTINI, Viola, due problemi davanti: un esterno e...

L'ex attaccante della Fiorentina Enrico Fantini ha parlato della questione Vlahovic e delle principali tematiche di attualità in casa viola. Ecco le sue parole: "Vlahovic in difficoltà? Non credo che vada a pesare sulle spalle della squadra, perchè è un professionista quindi nessuno dei suoi compagni mette in dubbio il suo impegno. Il problema più grosso è psicologico, perchè indossare la maglia viola pesa, soprattutto quando sei sotto pressione. Io ho avuto il privilegio di indossare questa maglia e so quanto pesa giocare al “Franchi”. In attacco ci sono due problemi: non avere un’alternativa a Vlahovic e il fatto che là davanti manchi un esterno. Anche perchè Callejon non ha brillato fino a questo momento. Questa Fiorentina fa tanto possesso, ha tanto palleggio e dà tantissima intensità alle partite. Appena questa intensità cala vengono fuori le qualità di avversari del calibro, ad esempio, del Napoli. Mi auguro che comunque la Fiorentina possa arrivare tra le prime 7".