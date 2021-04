FALCINELLI, Crotone mi è rimasta nel cuore

L'attaccante della Stella Rossa Belgrado Diego Falcinelli ha rilasciato un’intervista al portale YTalk , dando subito la propria opinione sulla Superlega: "È stata fatta e costruita solo e soltanto per una questione economica, perché tutte le squadre che ne faranno parte sono piene di debiti. Credo che con il calcio c’entri poco e niente, i valori del calcio sono ben altri. Penso che fare una lega chiusa e solo per determinate squadre sia una cosa oscena. Tante squadre sono un po’ emarginate dal calcio che conta, fanno fatica in Champions League da moltissimi anni. Pensare di poterle vedere ogni anno in questa competizione credo sia una cosa veramente brutta. Ormai lo sappiamo, si guarda esclusivamente ai soldi e credo si sia perso un po’ il valore affettivo del calcio. Il calcio è passione, il calcio è sempre stato dei tifosi”.

Futuro - “La piazza italiana a cui sono più legato? Diciamo Perugia, perché è anche la mia città d’origine. Ma sicuramente anche Crotone, perché ho legato veramente con tantissime persone. Per anni sono andato in vacanza con gente di Crotone, con cui ho stretto rapporti di amicizia importanti, che durano anche oggi. Crotone mi è rimasta nel cuore. Poi, sicuramente, l’andamento in campo ti porta a rivalutare positivamente tutte le cose. Ho un bellissimo ricordo di quell’esperienza”.