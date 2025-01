EX VIOLA, Ufficiale: Cristoforo firma per un club argentino

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuova avventura per il centrocampista uruguaiano Sebastian Cristoforo, transitato anche da Firenze nel biennio 2016-2018 e nel 2019-2020. Il classe '93 è infatti passato dal Peñarol agli argentini del Club Atletico Central Córdoba. Questa la nota del club: "Benvenuto Sebastian! Il centrocampista è diventato un giocatore del Central Córdoba per la stagione 2025. Il 31enne uruguaiano arriva a parametro zero con un contratto che durerà fino al 31 dicembre 2025".