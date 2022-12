EX VIOLA, Torreira lascia il Mondiale con zero minuti

Tra le eliminate di lusso in questa prima fase dei Mondiali spicca l'Uruguay: nonostante il successo per 2-0 di oggi contro il Ghana, la Celeste non riesce a qualificarsi ed, a causa del minor numero di reti segnate rispetto alla Corea del Sud, lascia il posto agli ottavi ai coreani.

Viaggio in Qatar da dimenticare per l'Uruguay ma anche per un calciatore che avrebbe dovuto essere protagonista nella rassegna iridata: Lucas Torreira infatti era partito per il Mondiale con il desiderio di ritagliarsi uno spazio cospicuo nella squadra di Diego Alonso, invece l'ex Fiorentina (attualmente al Galatasaray) è rimasto a guardare in tutte e tre le gare dei gironi. Zero minuti contro la Corea del Sud, stessa cosa con Portogallo e Ghana, si conclude con un "non pervenuto" l'esperienza di Torreira in Qatar.