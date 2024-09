EX VIOLA, Storie tese tra Pezzella e Arturo Vidal

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Storie tese tra due vecchie conoscenze della nostra Serie A che si sono affrontate nella notte italiana nella sfida dei quarti di finale di Copa Libertadores. Il River Plate di German Pezzella ha battuto il Colo Colo di Arturo Vidal grazie alla rete dell'ex interista Facundo Colodio e a fine partita i due veterani sono quasi arrivati allo scontro nel cerchio di centrocampo.

"Alla fine è passato uno di loro, il difensore centrale di cui non so il nome, il campione. Ha parlato e ha cominciato lui, poi se ne è andato. Mi ha detto: 'Perché parli?' e gli ho rispostoo di dirmele in faccia queste cose ma lui non ha voluto", ha detto Vidal. I due si sono beccati per qualche secondo finché non sono arrivati ​​altri giocatori per evitare che la discussione degenerasse. “Gli auguro buona fortuna e spero che approfitti dell’opportunità che ha. Il River è un candidato serio alla vittoria, la finale si disputerà nel suo stadio. Se perdessero, sarebbe un peccato..." ha concluso ironicamente il centrocampista, noto tifoso del Boca Juniors..