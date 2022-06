EX VIOLA, Rebic in esubero dal Milan: la situazione

Come riporta SportMediaset, Ante Rebic è nella lista dei partenti in casa Milan: l'attaccante croato, che a Firenze ha vissuto due parentesi in chiaroscuro tra il 2013 ed il 2016) quest'anno è stato falcidiato da numerosi infortuni ed ha segnato solo 3 gol in 29 partite (la maggior parte delle quali iniziate dalla panchina); con l'arrivo imminente di Divock Origi, i campioni d'Italia vorrebbero far partire il classe '93, la cui valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Insieme a Rebic, tra gli esuberi ci sono anche Alexis Saelemaekers, Samu Castillejo e Ballo-Toure.