EX VIOLA, Pedro si rompe il crociato: addio Brasile

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Non è stata di certo una stella luminosa del firmamento viola: sei mesi, poco più di sessanta minuti con la maglia della Fiorentina di Montella nel 2019, prima di ritornare in Brasile. Da lì è partita la rinascita di Pedro Guilherme Abreu dos Santos, meglio noto come Pedro, attaccante classe '97 assoluto protagonista dei trionfi del Flamengo nell'ultimo quadriennio. A suon di gol (94 in 206 partite con il club Rubro-Negro), l'ex viola si era conquistato stabilmente il posto nella Selecao brasiliana.

Questo, prima di quanto successo nelle ultime ore: è di ieri infatti la notizia del grave infortunio di Pedro: per il 27enne attaccante verdeoro l’esito degli esami a cui è stato sottoposto dopo un infortunio patito in Nazionale parla di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un dramma, a livello sportivo, per il numero nove, che ha dovuto lasciare la selezione brasiliana (al suo posto Joao Pedro del Brighton) e che in patria ha ricevuto la solidarietà di tante stelle, da Rodrygo a Neymar. Adesso comincerà il lungo ciclo di riabilitazione per Pedro, la speranza è di vederlo in campo a metà 2025.