EX VIOLA, Mario Suarez dice addio al calcio giocato

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Giunto all'età di 36 anni, Mario Suarez dice basta. Con un post pubblicato sui propri profili social, l'ormai ex centrocampista spagnolo comunica la sua decisione di dire addio al calcio giocato. Madrileno, classe 1987, Suarez ha vissuto i migliori momenti in carriera con la maglia dell'Atletico Madrid, con cui ha conquistato anche la convocazione in nazionale spagnola. Proprio dopo l'esperienza coi colchoneros, Mario Suarez si è fatto conoscere anche in Italia con la Fiorentina, in un'esperienza tutt'altro che indimenticabile durata solo una stagione (quella 2015/16) e conclusa con 13 presenze ed una rete. Dopo una parentesi in Inghilterra col Watford, un ritorno in Spagna (col Valencia) e l'avventura in Cina col Guizhou Zuqiu Julebu, lo spagnolo si è fatto nuovamente apprezzare in patria, per quattro stagioni, con la maglia del Rayo Vallecano, prima di rimanere senza contratto lo scorso luglio e, di conseguenza, comunicare la decisione di appendere gli scarpini al chiodo da svincolato.