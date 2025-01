EX VIOLA, La Juventus continua a insistere per Hancko

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

David Hancko sarebbe il primo obiettivo per la Juventus. Il condizionale è d'obbligo, perché il difensore slovacco, per la sua duttilità, è il preferito da Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. Questo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, che poi precisa: il problema è dato dal Feyenoord, perché il club olandese non ha intenzione di cedere il proprio giocatore, con un passato tutt'altro che indimenticabile con la maglia della Fiorentina, durante l'estate, nemmeno con cifre molto alte. La sua valutazione è di circa 35 milioni, dopo averne rifiutati 30 nello scorso agosto dall'Atletico Madrid. Una cifra che è difficile da contrattare, perché i biancorossi non hanno bisogno di soldi.

C'è un fattore in favore della Juventus, cioè Facundo Gonzalez. Il difensore è in prestito dalla Juventus al Feyenoord, con il club che ha intenzione di riscattarlo. Può farlo a giugno, pagando circa 6 milioni di euro. Ed è questo il motivo per cui i bianconeri sono assolutamente in pole position per Hancko, ma solamente per l'estate. Almeno per ora, non c'è margine per aprire l'ostrica e arrivare a David Hancko.