EX VIOLA, Falcinelli via da Bologna, offerte dalla B

In casa Bologna, dopo l'acquisto di Aebischer, si pensa a sfoltire la rosa: nella lista partenti Vignato, Van Hooijdonk ma anche un ex Fiorentina. Si tratta di Diego Falcinelli, a Firenze in una parentesi tutt'altro che indimenticabile nel 2019. L'attaccante ex Crotone dovrebbe nuovamente lasciare il club rossoblù, con la concreta possibilità di dover scendere di categoria. Per Falcinelli, impiegato solo per 43 minuti complessivi da Mihaijlovic in questa stagione, diverse opportunità in Serie B ma anche un'offerta dal Modena, che sta attualmente dominando insieme alla Reggiana il girone B di Lega Pro.