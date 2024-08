EX VIOLA, Cronaca del debutto di Castrovilli alla Lazio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una manciata di minuti, poco più, per Gaetano Castrovilli in Southampton-Lazio. In uno degli ultimi test dei biancocelesti prima dell'inizio della stagione, si vede per la prima volta anche l'ex viola: subentrato all'85' A Guendouzi, il centrocampista classe '97 ha strappato comunque apprezzamenti nonostante il poco impiego. Sui social dei tifosi laziali e sotto al suo ultimo post, pubblicato ieri dopo la partita, grandi elogi a Castrovilli. In generale, la gita in Inghilterra si conclude col risultato di 1-1. Andata in svantaggio subito dopo 5 minuti per 'colpa' di Brereton Diaz, la squadra biancoceleste di Baroni ha saputo reagire e già nel primo tempo ha raggiunto il pari grazie al meraviglioso gol segnato dal 'Taty' Castellanos, che con un'acrobatica rovesciata ha portato il punteggio sull'1-1 conclusivo. Da segnalare un'espulsione per parte: durante una zuffa all'ora di gioco, cartellino rosso diretto per il centrale laziale Romagnoli e per Alcaraz, centrocampista argentino rientrato dopo il prestito alla Juventus.