EX VIOLA, Cagliari: Mina pronto a rientrare in campo

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizie per il Cagliari: la squadra di Nicola è tornata ad allenarsi stamani al Crai Sport Center. In vista della prossima partita col Lecce, in programma domenica alle 15, regolarmente in gruppo il difensore centrale Yerry Mina: per il difensore colombiano ex viola, il peggio (si era fatto male nella partita contro il Monza) sembra ormai alle spalle. Ancora lavoro personalizzato invece per Zito Luvumbo, mattinata in palestra invece per Leonardo Pavoletti.