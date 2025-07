Social Ex viola al Milan, Adli a Terracciano: "Ti auguro il meglio fratello"

Yacine Adli ha giocato l'ultima stagione in prestito alla Fiorentina che poi non lo ha riscattato. Il centrocampista però è fuori dal progetto anche del Milan di Allegri e si sta allenando con Milan Futuro.

In occasione della partita in famiglia tra prima e la seconda squadra Adli ha riabbracciato Pietro Terracciano ed è subito scattato il selfie per l'in bocca al lupo del francese al portiere neo rossonero: "Ti auguro il meglio fratello" scrive nella foto postata su Instagram. Per la cronaca il Milan con Terracciano in porta ha vinto 3-0 e il portiere è stato anche convocato, a differenza di Adli, per la tournée asiatica.