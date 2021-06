EVACUO, Italiano può rilanciare tanti della rosa viola

In casa Fiorentina sono ore decisive per sapere il nome del prossimo allenatore. In pole-position c'è Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia che, dopo aver risolto il suo contratto col club ligure, dovrebbe sedere sulla panchina viola. Di Italiano ha parlato oggi Felice Evacuo, ex attaccante della Fiorentina ed attualmente al Catanzaro, che al Trapani è stato allenato proprio dall'oggetto dei desideri del club gigliato:" Credo che Italiano possa essere la scelta giusta per la Fiorentina, in questi anni ha dimostrato di essere allenatore vero, da alti livelli; penso che ora come ora la Fiorentina non possa puntare a nessuno meglio di lui. Lo conosco bene, so le qualità che ha: sa lanciare giovani ma anche rilanciare giocatori che sembrano di secondo piano, si guardi cosa ha fatto con N'Zola allo Spezia. Come tecnico è molto preparato, pratico e concreto, il suo calcio è finalizzato a produrre tiri in porta. Mi sento di garantire per lui, vedrete che riuscirà a dimostrare le sue qualità".