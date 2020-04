D.ROSSI, Serie A va finita. Tagli ingaggi? I giocatori...

L'ex tecnico della Fiorentina Delio Rossi ha parlato a TMW di quelli che sono gli effetti che l'Italia e il mondo del calcio stanno vivendo con il coronavirus ancora in corso. Ecco le sue parole più importanti: “Quelle immagini di Bergamo, delle bare trasportate dai militari, sono un pugno allo stomaco. Sono legato a quella gente. Ho conosciuto il popolo bergamasco, sta vivendo questa tragedia in maniera discreta. E si rialzerà. Il campionato è iniziato e va finito. Potrà accadere tra un mese, due o tre. Ma va finito. Non si possono certo cambiare le carte in tavola. Un’idea potrebbe essere quella di giocare, il prossimo anno, un mini torneo come in Argentina. Ci sono troppi interessi in ballo. Tutti vogliono cominciare per un discorso economico non certo perché gli interessa il gioco del calcio. E comunque questa situazione magari sarà un’occasione per ristrutturare i campionati. Caos stipendi? Bisognerebbe fare delle distinzioni, la A e parzialmente la B possono anche rinunciare a dei soldi. Ma in C c’è gente che guadagna 1500 euro. Non è una situazione facile. Poi conosco abbastanza i calciatori: non accetteranno mai di ridursi lo stipendio per lasciare i soldi alle società".