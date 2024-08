DIKS, Torna in Serie A. Sarà un nuovo difensore del Como

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il terzino destro Kevin Diks sarebbe a un passo dal ritorno in Serie A. Per l’ex viola, infatti, è tutto definito per il suo passaggio, a titolo definitivo, alla neopromossa Como per una cifra attorno ai 5 milioni di euro. Si tratta di una plusvalenza pura per il Copenhaghen, club venditore, che aveva tesserato il giocatore olandese rimasto senza squadra dopo l’esperienza alla Fiorentina, conclusa nel 2021 dopo diverse annate in prestito.