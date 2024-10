DIKS, Giocherà per la nazionale indonesiana. L'annuncio

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'ex calciatore della Fiorentina, ora in forze al Copenhagen, Kevin Diks diventerà presto un calciatore della nazionale indonesiana. Olandese di nascita e di passaporto, l'ex viola ha avviato il processo di naturalizzazione e presto potrà essere convocato dalla selezione asiatica. Diks fino all'Under21 ha giocato con la nazionale arancione ma, grazie ai nonni originari del Paese del sud-est asiatico, ora potrà giocare per l'Indonesia. Ad annunciarlo è stato il Presidente della Federcalcio Indonesiana ed ex patron nerazzurro Eric Thoir. Di seguito l'annuncio sui social da parte dell'ex presidente dell'Inter: