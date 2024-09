DI TACCHIO, L'ex viola ora al Catania operato al tendine

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

L'ex viola Francesco Di Tacchio, ora al Catania, si è dovuto operare per una lesione tendinea che ha riportato durante la gara con la Juventus Next Gen. L'operazione è perfettamente riuscita, come recita il comunicato del club siciliano: "Catania Football Club rende noto che il calciatore Francesco Di Tacchio è stato sottoposto ad intervento chirurgico in seguito ad una lesione tendinea, riportata durante la gara con la Juventus Next Gen. L’operazione, svolta dal professor Attilio Santucci e dalla sua equipe presso la clinica “Villa Stuart”, è perfettamente riuscita. Al centrocampista rossazzurro, i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff della prima squadra".