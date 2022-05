DI LIVIO, Vlahovic sente il salto Fiorentina-Juventus

L'ex centrocampista Angelo Di Livio, intervenuto a Rai Sport, ha così commentato le difficoltà di adattamento alla Juventus da parte di Dusan Vlahovic: "Il salto da Fiorentina a Juventus si fa sentire. Deve ancora lavorare per essere un top ma già mi immagino tutta un'altra storia il prossimo anno. Non solo per Chiesa ma anche per lui, per rendimento e gol: è uno che corre molto e anche a vuoto".