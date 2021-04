DI GENNARO, Viola, la Dea si batte con le sue armi

L'ex centrocampista di Verona e Fiorentina Antonio Di Gennaro, opinionista di TMW Radio, è intervenuto durante Stadio Aperto e si è soffermato a parlare anche dell'attualità in casa viola. Ecco i suoi pensieri al riguardo: "Le armi della Fiorentina contro l'Atalanta? Dovresti provare a giocare nello stesso modo loro. Ci vuole un'interpretazione aggressiva, sempre in avanti, andandoli a contrastare come fanno loro. L'aspetto difensivo sarà fondamentale, e alcuni dei centrali viola, su tutti Milenkovic, non stanno passando un bel momento. Poi ci sarà da sperare in quel Vlahovic, nota positiva di un'annata insufficiente".