DI GENNARO, Sono d'accordo con Malagò: poca unità

L'ex viola Antonio Di Gennaro parla così del presente, e del futuro, del calcio italiano ai microfoni di TMW Radio: "Ho letto oggi le parole di Malagò e condivido che avrebbe chiuso le componenti dentro una stanza: così si fa. Questo è il momento opportuno per mettere tutti insieme e fare qualcosa di importante, ho apprezzato la sua uscita. Poi ci sarà la fase in cui si ripartirà, avremo gli accorgimenti necessari sempre però con qualche apprensione, e purtroppo sarà così. Sicuramente il traino di tutto è la Serie A, ed è giusto che si provi a ripartire. In B e C non c'è condivisione di idee, ci sono divergenze da chiarire da parte delle autorità preposte, ma la vedo molto dura soprattutto per la C, dove già non ci sarebbero i tempi tecnici".