DI GENNARO, Ribery già trequartista. Chiesa-Tonali...

L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio: "Da qualche anno a questa parte ci sono valutazioni che sono fuori di testa. Parlo di un giocatore che mi piace tanto, Tonali. La Fiorentina gli aveva offerto almeno 30 milioni di euro in Serie B, e oggi ne costa già 50... Ma è normale pagare Tonali tutti questi soldi? Non so se queste situazioni sono gestibili, e cito anche Zaniolo. Anche i 70 milioni chiesti per Chiesa sono tanti, non c'è equilibrio. Il mio discorso vale per Pjanic-Arthur o per Raul Jimenez del Wolverhampton che vale 85 milioni... Ma siamo matti? Si parlava durante il lockdown di rivedere tutte queste cose, anche perché sennò i 100 milioni per Ronaldo diventano noccioline. I problemi della Juventus oggi secondo me non sono Pjanic, ma i vari Khedira, Rabiot, Ramsey... Si va con una linea che non so se sia regolare ed equilibrata, sento e leggo cifre fuori da ogni parametro".

La Fiorentina può battere la Lazio?

"Deve fare meglio del Brescia, perché se la Fiorentina non è in grado di batterlo con un Tonali a mezzo servizio, è complicato. Non so se i due giorni di riposo in più possono essere utili, perché la Lazio ha un po' il dente avvelenato. Certo, hai perso con l'Atalanta che è l'emblema del calcio vero, è ripartita come aveva finito anche senza uno come Ilicic. La Fiorentina aspetterà per ripartire, si vede che si fa fatica quando deve impostare".

Ribery lo vede trequartista?

"Alla fine lo fa già, anche nel 4-3-3 si accentra tra le linee. Normale che non riesce più a fare l'esterno puro, e credo che a Roma torneranno col 3-5-2. Vlahovic fa un lavoro da prima punta, e con gli inserimenti degli esterni come Castrovilli, potrebbe venire fuori qualcosa. Se li lasciano isolati, si fa duro. Poi c'è anche Cutrone da far entrare, che secondo me è proprio il suo compito".