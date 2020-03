DI GENNARO, Per i viola mi stuzzica Malinovskyi

L'ex giocatore della Fiorentina, Antonio Di Gennaro, è intervenuti sui temi d'attualità che riguardano il calcio italiano e sui viola. Questo ciò che ha detto: "Le società avranno assegnato del lavoro da fare a casa ai giocatori per mantenere il tono muscolare, ma ci vorranno quantomeno 15 giorni per ritrovare la condizione migliore. In Germania c'è stato qualcosa di allucinante perché il Wolfsburg ha ripreso ad allenarsi solo dopo quattro giorni di cali dei contagi e mi sorprendo perché la Volkswagen che è proprietaria del club ha messo in cassa integrazione i propri dipendenti. Lo dico sinceramente, ho perplessità che si possa concludere questa Serie A".

La Fiorentina è quinta per titoli vinti dai singoli giocatori. Si può considerare una squadra esperta?

"Dato interessante per il futuro. Sicuramente Ribery ha dato internazionalità alla squadra e con lui c'è stato modo di acquisire maggior esperienza da insegnare anche ai più giovani".

Come valuta Franck Ribery ed il suo apporto dato alla Fiorentina?

"Per me la scelta di Montella di farlo giocare in un ruolo diverso da quello che faceva al Bayern Monaco, più vicino alla porta, è stata una scelta felice".

Chi prenderebbe nel ruolo di trequartista fosse nella Fiorentina?

"Sicuramente si è parlato tanto di De Paul che è un giocatore completo, che ha esperienza nel campionato italiano e che può ricoprire diversi ruoli. Paqueta non lo prenderei mai, mentre mi stuzzica Malinovskyi che è anche un mancino...".