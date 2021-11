DI GENNARO, Mayoral in viola rischia di non giocare

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, commentatore tv e opinionista di TMW Radio, parla così a Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando dall'Italia: "Deve vincere. Ci sono assenze e problemini, ma vale anche per gli svizzeri. Dovremo essere pazienti e precisi, magari sfruttando bene gli esterni, zona in cui loro possono soffrire un po' nonostante l'ottima difesa".

Toccherà a Belotti o una sorpresa?

"Io mi aspetto Belotti. Avrà pure un'ora nelle gambe, ma secondo me Raspadori ancora non ha l'esperienza per giocare queste partite. L'alternativa può essere il falso nove come Berardi, ancora più che Bernardeschi. Potrebbe avere più senso a partita in corso, inizialmente credo che una punta fisica serva".

Quale la miglior strategia possibile con Vlahovic a gennaio per la Fiorentina?

"Commisso è stato duro e molto chiaro, ora trovare un 2000 a questi livelli è difficile, così come prendere due o tre attaccanti a gennaio. Io terrei Vlahovic almeno fino a giugno, anche perché leggo che piace all'Arsenal ma che i procuratori con loro neanche ci prendono il caffè... Oltre i gol, Vlahovic è fondamentale per lo sviluppo del gioco di Italiano e, vista la classifica, togliersi uno come lui non è facile".

Mayoral accetterà di fargli da riserva?

"Io non accetterei. Quest'anno vedo Vlahovic con ancora più furore ed è migliorato ancora... Mayoral è un buon giocatore, ma non è lui che dovrebbe sostituirlo. Poi rischia di non giocare mai, anche perché la Fiorentina non ha coppe, ma solo il campionato".